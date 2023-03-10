Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все данные разведки о происхождении коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты голосования в законодательном органе.

На минувшей неделе этот документ одобрил сенат, теперь его направят на подпись главе государства.

Как мы сообщали. 8 марта директор национальной разведки Аврил Хэйнс, выступая на слушаниях в сенате, заявила, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биологического оружия не верит никто.

За неделю до этого директор ФБР Кристофер Врей заявил, что в США считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

"ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что наиболее вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории", - сказал чиновник.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.