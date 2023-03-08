Спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биооружия не верит никто.

Об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс, выступая на слушаниях в сенате.

Хэйнс признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру.

"В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имела ли место лабораторная утечка или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс.

Она также посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.

Между тем неделю назад директор ФБР Кристофер Врей заявил, что в США считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

А вот немецкие ученые нашли подтверждение искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

