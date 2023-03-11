Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 10 марта. Ее слова приводит сайт Администрации Байдена.

"В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, пока рано говорить о том, подпишет ли Байден поддержанный конгрессом соответствующий закон о рассекречивании разведданных.

"Он изучит законопроект", - заверила Жан-Пьер.

Ранее мы сообщали, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации Байдена рассекретить все разведывательные данные о происхождении коронавируса.

Также мы писали, что 8 марта директор национальной разведки Аврил Хэйнс, выступая на слушаниях в сенате, заявила, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биологического оружия не верит никто.