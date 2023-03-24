МИД Украины инициирует наложение санкции против депутата румынского Сената Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности".

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.

Шошоакэ ранее зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношений с Украиной и присоединение к Румынии части украинских территорий.

"Классический пример из методики русского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подрывать дух добрососедства между Украиной и Румынией", - сообщил Николенко.

Напомним, что в ноябре 2022 года МИД Румынии заявил, что их страна не имеет территориальных претензий к Украине и не вынашивает планов по отчуждению ее земель.

Таким образом они прокомментировали заявление Владимира Путина, что по окончании Второй мировой значительная площадь Венгрии, Румынии и Польши распоряжением Сталина была отторгнута в пользу Киева.

В МИД Румынии уточнили, что слова Путина могли создать впечатление о якобы наличии претензий к Украине, но это не соответствует истине.

Однако президент Румынии призвал Владимира Зеленского пересмотреть принятый в Украине закон о нацменьшинствах. Клаус Йоханнис заявил, что закон "вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине".