Румынский депутат внесла законопроект об аннексии украинской территории. Киев жестко отреагировал
МИД Украины инициирует наложение санкции против депутата румынского Сената Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности".
Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.
Шошоакэ ранее зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношений с Украиной и присоединение к Румынии части украинских территорий.
"Классический пример из методики русского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подрывать дух добрососедства между Украиной и Румынией", - сообщил Николенко.
Напомним, что в ноябре 2022 года МИД Румынии заявил, что их страна не имеет территориальных претензий к Украине и не вынашивает планов по отчуждению ее земель.
Таким образом они прокомментировали заявление Владимира Путина, что по окончании Второй мировой значительная площадь Венгрии, Румынии и Польши распоряжением Сталина была отторгнута в пользу Киева.
В МИД Румынии уточнили, что слова Путина могли создать впечатление о якобы наличии претензий к Украине, но это не соответствует истине.
Однако президент Румынии призвал Владимира Зеленского пересмотреть принятый в Украине закон о нацменьшинствах. Клаус Йоханнис заявил, что закон "вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине".