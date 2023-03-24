Появился список территорий, которые румынский сенатор Диана Шошоаке предлагала аннексировать у Украины, внеся соответствующий законопроект.

Документ публикует телеграм-канал "Одесса инфо".

Эти территории включают в себя Северную Буковину (Черновицкую область), Герцу, Буджак (юго-западную часть Одесской области с Болградом и Измаилом), остров Змеиный.

Напомним, МИД Украины инициирует наложение санкции против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности".

Как сообщалось, в ноябре 2022 года МИД Румынии заявил, что их страна не имеет территориальных претензий к Украине и не вынашивает планов по отчуждению ее земель.

Таким образом они прокомментировали заявление Владимира Путина, что по окончании Второй мировой значительная площадь Венгрии, Румынии и Польши распоряжением Сталина была отторгнута в пользу Киева.

В МИД Румынии уточнили, что слова президента РФ могли создать впечатление о якобы наличии претензий к Украине, но это не соответствует истине.

Также сообщалось, что президент Румынии призвал Владимира Зеленского пересмотреть принятый в Украине закон о нацменьшинствах.