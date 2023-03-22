Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского.

Об этом говорится в среду, 22 марта, в сообщении на странице Санду в Facebook.

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, - преследовали только одно: разделить нас", - написала Майя Санду.

По ее словам, румынский язык должен и может стать катализатором консолидации общества. Для этого все граждане Молдовы должны его уважать, изучать и разговаривать на нем.

Напомним, еще в 2017 году в правительстве Молдовы поддержали закрепление румынского языка в молдавской Конституции. Члены Кабмина тогда согласились внести поправки в статью 13 Конституции и заменить формулировку "молдавский язык на основе латинской графики" на "румынский язык".

А 16 марта парламент Молдовы принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому "молдавский язык" фактически перестанет существовать и будет переименован во всех документах в "румынский язык".

Теперь в 30-дневный срок должны быть внесены изменения во все законы страны.