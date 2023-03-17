Молдова не отказывается от нейтралитета, но нейтралитет в настоящее время не защищает страну.

Об этом заявила в пятницу, 17 марта, президент страны Майя Санду на общественном телеканале Moldova1.

"Нейтралитет Молдовы закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает", – сказала Санду.

"Мы видим на примере Украины, что Россия начала военные действия, невзирая на нейтралитет Украины. Сейчас нас защищает не нейтралитет, а армия Украины, которая удерживает российскую армию далеко от наших границ", – добавила президент Молдовы.

Напомним, в январе президент Молдовы Майя Санду попросила западных союзников усилить ПВО страны.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил об угрозе будущей войны России с Молдовой.

В конце февраля председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна не станет членом НАТО. Он подчеркнул нейтралитет Молдовы и заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО не стоит.

Как рассказывала "Страна", в апреле прошлого года президент Молдовы Майя Санду во время выступления в честь 30-летия создания Генштаба Национальной армии признала, что страна не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.