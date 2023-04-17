Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол на мероприятии, организованном при содействии журнала Foreign Policy.

"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", - сообщил чиновник.

Он добавил, что США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 в Украину в случае принятия соответствующего решения.

"Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", - сказал он.

Кол добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.

На том же мероприятии Кол говорил, что бои в Украине будут продолжаться еще месяцы.

Ранее администрация США предупредила власти Украины, что поддержка не будет бесконечной.

"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях в Украине.