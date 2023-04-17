В Пентагоне напомнили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны
Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны.
Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол на мероприятии, организованном при содействии журнала Foreign Policy.
"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", - сообщил чиновник.
Он добавил, что США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 в Украину в случае принятия соответствующего решения.
"Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", - сказал он.
Кол добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.
На том же мероприятии Кол говорил, что бои в Украине будут продолжаться еще месяцы.
Ранее администрация США предупредила власти Украины, что поддержка не будет бесконечной.
"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях в Украине.