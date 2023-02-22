Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, "администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными".

"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях в Украине.

Также агентство сообщает о падении поддержки оказания военной помощи Украине среди американцев до 58% (согласно опросу Reuters/Ipsos с 6 по 13 февраля) по сравнению с 73% в апреле 2022 года.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре прошлого года призывал президента Украины Владимира Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

Также "Страна" подробно рассказывала, как прошел визит президента США Джо Байдена в Украину и что он заявил в Киеве.