Украина на заседании в формате Рамштайн в пятницу, 21 апреля, запросит у союзников зенитные ракеты, поскольку запасы ПВО заканчиваются.

Об этом пишет Financial Times.

"Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов на встрече своих западных союзников на этой неделе, опасаясь, что острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки", - пишет издание со ссылкой на источники.

На Западе же опасаются, что без хорошей ПВО контрнаступление может провалиться, пишет издание.

Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона писали, что к концу мая в Украине закончатся советские ракеты ПВО.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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