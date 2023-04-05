Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал ЗРК Avenger, которые могут работать по воздушным целям на "малых высотах".

Соответствующее видео Наев опубликовал на своей странице в Facebook.

"Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на "малых высотах", - рассказал командующий.

Напомним, сегодня заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди заявил, что Соединенные Штаты считают приоритетом военных поставок Украине на текущем этапе системы противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что главком ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине нужно усиление ПВО.