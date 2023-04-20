Воздушные силы Украины сообщают, что этой ночью сбили 10 из 11 "Шахедов" на юго-восточном направлении.

"Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне поздним вечером в нескольких областях Украины раздались взрывы и поступали сообщения о работе ПВО. Так, стало известно о взрывах в Днепре. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в городе работает ПВО. Позже он добавил, что были сбиты "Шахеды" в Днепропетровской области.

Также сообщается о взрыве в Константиновке Донецкой области и вылете ракет в направлении Харьковской области. После этого стало известно о взрыве в Харьковской области.

А киевляне в пабликах написали о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области, в частности, в Буче. Жители Белой Церкви сообщили о двух взрывах, прозвучавших до объявления тревоги.

Была версия, что это упал спутник NASA, но американцы такую версию отрицают. Также в украинской армии предположили, что это упал метеорит.