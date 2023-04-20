В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 апреля. Сообщается, что ВСУ отбили более 40 атак на пяти направлениях, в эпицентре боев остается Бахмут.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий – Бахмут.

2. Отбито более 40 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Серебрянского лесничества;

Бахмутском – в Бахмуте (отбито 22 атаки);

Авдеевском – в районах Каменки, Первомайского и Невельского;

Марьинском – в районе Марьинки и Победы;

Шахтерском – в районе Пречистовки и Угледара.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 17 авиаударов, совершила 33 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла один удар.

Ранее мы писали, что в прифронтовых областях за сутки погиб один мирный житель, ранены восемь человек.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.