ВСУ отбили более 40 атак на пяти направлениях, в эпицентре боев остается Бахмут. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 апреля. Сообщается, что ВСУ отбили более 40 атак на пяти направлениях, в эпицентре боев остается Бахмут.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. В эпицентре боевых действий – Бахмут.
2. Отбито более 40 атак на направлениях:
- Лиманском – в районе Серебрянского лесничества;
- Бахмутском – в Бахмуте (отбито 22 атаки);
- Авдеевском – в районах Каменки, Первомайского и Невельского;
- Марьинском – в районе Марьинки и Победы;
- Шахтерском – в районе Пречистовки и Угледара.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 17 авиаударов, совершила 33 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла один удар.
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