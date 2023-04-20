Россия применила по Украине иранские дроны-камикадзе из новой партии. В ожидании этой партии РФ принимала определенную паузу в их использовании.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Когда они получили это оружие, то стали его применять. Новую партию определили по соответствующей маркировке, которую имели дроны, атаковавшие Одесскую область 19 апреля.

"Возможно повторение таких атак, поскольку они, получив партию, начинают использовать ее для поддержания террористического состояния и напряженности местного населения", - заявила Гуменюк.

Как писала "Страна", сегодня ночью на юго-восточном направлении сбили 10 из 11 выпущенных "Шахедов". Всего за минувшие сутки россияне применили 26 "Шахидов", 21 из них уничтожен, сообщалось в утренней сводке Генштаба.

Тем временем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.