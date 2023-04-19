Ночью 19 апреля россияне совершили атаку ударными беспилотниками типа Шахид-136 по Одесской области.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

"Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - сообщили местные власти.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Принимаются меры по локализации пожара, на месте происшествия задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

По данным командования, сбито 10 из 12 беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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