Курортного сезона в Одессе нынешним летом не будет из-за минной опасности.

Об этом сообщила глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге.

"Местные власти предупреждены, что открытие курортного сезона нецелесообразно. С нашей стороны проинформированы органы местных властей о том, какие угрозы могут быть", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что ожидается решение Одесской ОВА, которая уполномочена в этом случае определять для населения, как все должно происходить.

"Понимая, что регион должен развиваться, все-таки безопасность на переднем плане", – добавила Гуменюк.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.