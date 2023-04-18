В Одесской области в этом году длительный комендантский час на 2 и 9 мая вводить не намерены.

Об этом сообщила глава пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Пока ситуация по безопасности говорит о том, что длительное комендантское время нет необходимости вводить. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут такие рекомендации предоставлены на введенные ограничения", - заявила она.

Напомним, в прошлом году в Одессе вводили круглосуточный комендантский час с целью недопущения провокаций на 2 мая - в годовщину массовой гибели людей в Доме профсоюзов в 2014 году, также вводился круглосуточный комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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