В Черниговской области сокращают комендантский час. С 1 апреля он будет длиться с 00:00 до 04:00 (на данный момент – с 23:00 до 4:00).

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Он объяснил решение началом посевной и увеличением светового дня.

Также в Черниговской области будут дольше продавать алкоголь. В заведениях торговли – с 11:00 до 21:00, а в кафе и ресторанах – с 11:00 до 22:00.

Кроме того, областные власти разрешили учиться очно в школах, расположенных в 20 км от границы с Россией. Ранее дистанционно работали все школы в 40 и менее километрах от границы.

Ранее мы писали, что в Черкасской области установили самый непродолжительный комендантский час. С 3 апреля он будет действовать с полуночи до 4 утра.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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