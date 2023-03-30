В Тернопольской области сократили комендантский час. С 1 апреля он будет действовать с полуночи до 5 утра.

Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в своем Telegram-канале.

"В Тернопольской области изменен комендантский час. С субботы 1 апреля она продлится с 00.00 до 5.00", говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области установили самый непродолжительный комендантский час. С 3 апреля он будет действовать с полуночи до 4 утра.

Ранее о сокращении комендантского часа до 5 часов сообщили в Прикарпатье и Полтавской области.

Также сообщалось, что глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковской области не будут менять время комендантского часа на Пасху, часть кладбищ закроют для посещения.

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