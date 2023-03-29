В Черкасской области сократили комендантский час. С 3 апреля он будет действовать с полуночи до 4 утра. Теперь в регионе самый непродолжительный комендантский час.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

"Учитывая ситуацию безопасности и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - написал Табурец.

Местные власти сократили комендантский час до 4 часов (напомним, в Киеве, например, он был с 26 марта сокращен до 5 часов).

Напомним, ранее о сокращении комендантского часа до 5 часов сообщили в Прикарпатье и Полтавской области.

Кроме того, в Херсонской области уменьшили продолжительность комендантского часа. Он начинается в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области не будут менять время комендантского часа на Пасху, посещение кладбищ на пасхальные праздники и поминальные дни будет ограничено в связи с сохраняющейся высокой минной опасностью.

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