В Тернопольской области двое мужчин год вымогали деньги у своей знакомой, угрожая в противном случае разместить в социальных сетях ее интимные фотографии.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Суд вынес решение по делу в марте этого года. Судя по материалам дела девушка пересылала шантажистам каждый месяц разные суммы, однако через время обратилась в полицию. На тот момент она успела перечислить вымогателям почти 17 тысяч гривен.

Девушка рассказала, что познакомилась в интернете с молодым человеком. Они переписывались, потом начали созваниваться по видеосвязи. На тот момент парень находился за границей.

Во время одного из разговоров он попросил выслала ему пару интимных фотографий, пообещав, что сразу же их удалит.

Когда молодой человек вернулся в Украину — они встретились с девушкой, но между ними возникла ссора. После этого он начал шантажировать знакомую сливом ее интимных фото. За их удаление он запросил полторы тысячи гривен. Однако, получив деньги, он стал вымогать новые суммы.

Позже к нему присоединился его знакомый. Он также начал просить у девушки деньги, якобы за то, что уговорит приятеля прекратить шантаж.

Вымогательство длилось год. После того, как ставки выросли и шантажисты потребовали перечислить им 2 500 гривен, девушка обратилась в полицию. Вымогателей задержали, когда они снимали незаконно полученные деньги в банкомате.

Они вернули потерпевшей всю сумму денег, которую получили от нее за год. На суде она попросила не наказывать их строго, поскольку после того, как они вернули деньги, претензий к ним она не имеет.

Суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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