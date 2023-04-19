Может переносить до 8 дронов-камикадзе. Немецкий концерн Rheinmetall показал модель нового беспилотника. Видео
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил концепт беспилотника, способного переносить на борту до 8 дронов-камикадзе.
Соответствующие кадры презентации публикуют Telegram-каналы.
"Rheinmetall Combat Drone меняет правила игры в области защиты собственных войск и борьбы с тактически важными целями", - гласит описание к видео на YouTube-канале оборонного концерна.
Сообщается, что беспилотник способен находиться в воздухе двенадцать часов подряд и оставаться на связи в радиусе 100 км от оператора. Пока неизвестно, на каком этапе находится проект.
Ожидается, что эта модель станет первым боевым БПЛА, произведенным на территории Германии.
Ранее мы писали, что недавно в Иране заявили об успешных испытаниях новейшего беспилотника-камикадзе.
Известный как Me'raj-532, беспилотник имеет дальность полета в одну сторону 450 км. Заявляется, что дрон с поршневым двигателем может летать в течение 3 часов после взлета с транспортного средства на высоте до 3,6 км, имеет боеголовку весом 50 кг и обладает высокой точностью.
Также "Страна" рассказывала, что Северная Корея завершила испытания морского беспилотника Haeil-2, который может нести ядерную боеголовку. Сообщалось, что испытания прошли успешно, подтвердив надежность и "смертоносную атакующую способность" системы.