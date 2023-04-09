Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешных испытаниях новейшего беспилотника-камикадзе.

Известный как Me'raj-532, беспилотник имеет дальность полета в одну сторону 450 км. Заявляется, что дрон с поршневым двигателем может летать в течение 3 часов после взлета с транспортного средства на высоте до 3,6 км, имеет боеголовку весом 50 кг и обладает высокой точностью.

Независимых подтверждений производства нового беспилотника-камикадзе нет, подчеркивает ресурс Iranintl.

Дрон запускается из машины во время движения. На кадрах есть момент попадания БПЛА в цель – он падает рядом с импровизированным зданием.

Журналисты отмечают, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для разных миссий, выполняемых подразделениями сухопутных сил КСИР. О поставках оружия другим странам пока речь не идет.

Ранее мы писали, что Россия хочет производить более быстрый беспилотник, чем "Шахеды". Этим займется Иран на территории РФ. Фабрика дронов, предположительно, будет находится в городе Елабуга (1100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что иранские беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач. Кроме того, по его словам, они отличаются продолжительным сроком службы.