Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией крупнейшего немецкого производителя оружия - компанией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 30 марта, в своем Telegram-канале.

"Подробно обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном и перспективы его развития. Необходимо дальнейшее углубление партнерства с целью обеспечения как неотложных потребностей Сил обороны Украины, так и для существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе", - говорится в сообщении.

Тем временем сегодня правительство ФРГ официально подтвердило передачу Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Также Германия передала две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две машины разминирования WISENT и 28 грузовиков Zetros.

Кроме того, в пакет передаваемой помощи входят 40 тысяч аптечек и 103 тысячи турникетов.

Ранее мы писали, что из-за нехватки мощностей для снабжения Украины немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.