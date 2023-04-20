В прифронтовых областях за сутки погиб один мирный житель, ранены восемь. Сводка по регионам
За минувшие сутки в результате обстрела прифронтовых областей погиб один мирный житель, ранено восемь.
Об этом сообщают руководители областных администраций.
В Донецкой области от обстрелов погиб человек в Константиновке, еще двое получили ранения.
В Луганской области артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка.
В Харьковской области под от обстрелов пострадали Купянский и Чугуевский районы. В Купянске загорелся частный жилой дом.
В Херсонской области было зафиксировано более 60 обстрелов, в том числе пять - в самом Херсоне. Пострадали жилые кварталы, предприятие критической инфраструктуры и амбулатория. Шесть человек получили ранения.
В Николаевской области из РСЗО ударили по Очакову, а также били по Николаевскому району.
Напомним, в утренней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ отразили более 55 атак РФ на земле и сбили два десятка дронов в небе.
Тем временем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.