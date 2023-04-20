Войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщил руководитель Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Суспильному".

"Света нет в Бериславе, Новобериславе, Путевом и Томарином. Электрики пока не поедут ремонтировать, потому что идет обстрел", - сказал Литвинов.

В эфире телемарафона руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников добавил, что раненному при обстреле было сложно оказать помощь.

"Даже госпитализировать тяжело было того человека, который попал под этот обстрел. Но его уже доставили в Бериславскую больницу. Его состояние тяжелое, но им занимаются врачи", - рассказал Толоконников.

В последние месяцы Берислав регулярно подвергается обстрелам. Так, 29 марта российские войска нанесли авиационный удар по территориям промышленных предприятий города.

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