В приграничном районе Черниговской области произошли обстрелы со стороны российских войск, которые привели к гибели одного человека и ранению еще трех.

Об этом сообщает пресс-служба оперкомандования "Север".

По данным на 12:00, в период с 10:40 до 11:00 в районе населенного пункта Гремячка было зафиксировано два выстрела из 120-мм миномета, о потерях местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не сообщается.

Затем, с 11:00 до 11:15, в н.п. Галагановка было зафиксировано четыре попадания из вероятно 120-мм минометов. В результате пострадали три местных жителя, один из которых получил осколочное ранение головы. Женщина скончалась в больнице.

Информация о повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Накануне российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по Черниговской области.

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