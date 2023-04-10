Между Черниговом и Киевом возобновлено прямое транспортное сообщение благодаря открытию движения по мосту через реку Десна в Черниговской области.

Об этом сообщает Минразвития общин и инфраструктуры в Фейсбуке.

Сообщается, что полукилометровый мост через реку Десна, разрушенный в начале войны, починили. Теперь от областного центра до столицы можно доехать через два часа.

"Восстановление транспортных путей в Черниговской области - необходимое условие для защиты наших северных рубежей и нормализации жизни в громадах Черниговщины. С момента деоккупации области весной прошлого года уже обустроили 20 временных переправ, капитально ремонтируем более 10 мостов", - заявил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее мы писали, что российские военные паблики утверждают, что российская авиация за минувшие сутки нанесла два удара по мосту через реку Судость в Черниговской области близ границы с Россией.

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