Жители Киева призывают власти столицы не перекрывать Дарницкий и Южный мосты во время воздушной тревоги.

Петиция по данному вопросу появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.

В тексте петиции отмечают, что перекрытие этих мостов парализует транспортное сообщение большого жилого массива и пригородов из Бориспольского района, а также усложняет работу экстренных служб.

Ранее мы писали, что на столичной Оболони продолжаются работы по строительству пешеходного моста и обустройству острова Оболонский. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство планируют завершить в этом году.

Война в Украине продолжается уже 410-й день. Мы следим за новостями 9 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 409-го дня войны. По данным ISW, россияне в Бахмуте уже у железнодорожного вокзала и "продвинулись дальше в центр Бахмута". В Запорожской области журналисты обнаружили огромную оборонительную линию от Мелитополя в сторону Бердянска. А в мирных областях власть усилила нажим по переводу церковных общин из УПЦ в ПЦУ. В Киевской области во время попытки перевести храм в ПЦУ умер один из сторонников церкви Епифания.

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