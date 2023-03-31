В Киеве с 1 апреля на ряде дорог разрешенный лимит скорости повысят до 80 км/ч, тогда как в городе в целом ограничение составляет 50 км/ч.

Об этом сообщает КГГА.

Сделать это хотели еще в прошлом году, но не стали из-за войны. Сейчас же в КГГА считают изменения целесообразными.

Разрешено ездить со скоростью 80 км/ч будет только на дорогах с хорошим покрытием, где есть отбойники и подземные переходы. В частности:

Приднепровское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста); просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении — от Харьковской пл. до Днепровской Набережной); просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста); просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака); просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои); ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков); Трасса Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).

Напомним, что недавно в "Дию" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанные камерами автоматической видеофиксации.