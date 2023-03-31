В Киеве с апреля появятся скоростные трассы. Перечень улиц, где можно будет ездить на скорости до 80 км/ч
В Киеве с 1 апреля на ряде дорог разрешенный лимит скорости повысят до 80 км/ч, тогда как в городе в целом ограничение составляет 50 км/ч.
Об этом сообщает КГГА.
Сделать это хотели еще в прошлом году, но не стали из-за войны. Сейчас же в КГГА считают изменения целесообразными.
Разрешено ездить со скоростью 80 км/ч будет только на дорогах с хорошим покрытием, где есть отбойники и подземные переходы. В частности:
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении — от Харьковской пл. до Днепровской Набережной);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Трасса Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).
Напомним, что недавно в "Дию" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанные камерами автоматической видеофиксации.
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