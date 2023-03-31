Быстрая езда будет разрешена на благоустроенных дорогах хорошего качества

В Киеве с 1 апреля на ряде дорог разрешенный лимит скорости повысят до 80 км/ч, тогда как в городе в целом ограничение составляет 50 км/ч.

Об этом сообщает КГГА.

Сделать это хотели еще в прошлом году, но не стали из-за войны. Сейчас же в КГГА считают изменения целесообразными.

Разрешено ездить со скоростью 80 км/ч будет только на дорогах с хорошим покрытием, где есть отбойники и подземные переходы. В частности:

  1. Приднепровское шоссе;
  2. Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);
  3. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  4. ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  5. просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении — от Харьковской пл. до Днепровской Набережной);
  6. просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  7. просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  8. просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  9. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  10. Трасса Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).

Напомним, что недавно в "Дию" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанные камерами автоматической видеофиксации.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.