В приложение "Дия" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram-канале.



"Какое-то время сервис не работал, потому что оплату штрафов переводили на новые реквизиты. Это требовалось, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. Доработка успешно завершена", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в "Дию" подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

Напомним, в феврале Верховная Рада не поддержала растаможку авто через "Дию".

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" появилась новая услуга - можно в несколько кликов получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.

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