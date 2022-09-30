В мобильное приложение "Дия" снова вернулись штрафы за нарушение ПДД. Их можно оплатить по телефону. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Он отметил, что в "Дии" снова появились уведомления об автофиксации нарушений на дороге и штрафы за них. Ранее эта услуга была недоступна из соображений безопасности.

"На утреннем звонке с командой по статусам разработки продуктов в "Дие" менеджер проекта по автоуслугам анонсировала, что в приложение возвращены штрафы за нарушение ПДД (автофиксация)", - отметил Федоров.

В подтверждение министр добавил собственное фото из "Дии" и показал свои штрафы.

"Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И здесь увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации по ПДД", - добавил он.

Напомним, что в приложении "Дия" собираются ввести процедуру постановки украинцев на воинский учет.

Также "Страна" писала, что украинцам снова доступны водительские права и техпаспорт в приложении "Дия".

Кроме того, сообщалось, что в украинских ЗАГСах теперь можно предъявлять паспорта в "Дие" вместо физических документов.