В распоряжении "Страны" оказалось предписание мэрии Киева о сносе гаражей в случае, если на них нет соответствующих документов, подтверждающих законность постройки.

По нашим данным, такие предписания сейчас выдают по всему городу.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в комментарии подтвердил, что предписание действительно существует, но уточнил, что КГГА не собирается сносить незаконные гаражи в срочном порядке.

"Ежегодно в Киеве проходит инвентаризация всех малых архитектурных форм профильным департаментом и районными администрациями с целью обновления информации в базе данных. Для этого массово выдаются предписания на все объекты, которые имеют признаки временных сооружений.

Если говорить конкретно о гаражах, то нужно понимать, что фактически подавляющее количество гаражей в Киеве незаконны, поскольку документы на них выдавались еще при советской власти на временных основаниях, срок действия которых давно закончился.

Также стоит отметить, что часто в муниципалитет приходят жалобы местных жителей относительно необходимости демонтажа гаражей на внутридомовых территориях с целью благоустройства дворов в интересах местных жителей: для создания клумб, детских и спортивных площадок и т.д. Город должен реагировать на требования местных жителей, но демонтаж гаражей не является массовым и системным. Объективно нужно понимать, что рано или поздно перед городом станет этот вызов, но я считаю, что не в ближайшие пару лет", — заявил Белоцерковец.

Ранее мы рассказывали, как в Печерском районе Киева во время конфликта, возникшего из-за демонтажа торговых МАФов, был ранен владелец кафе.

Также мы сообщали, что летом в столице начали сносить фасад одного из самых заметных зданий столицы - института "Киевпроект".