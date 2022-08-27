В центре Киева на улице Хмельницкого начали сносить фасад одного из самых заметных зданий столицы - института "Киевпроект".

"Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под многофункциональный комплекс с апартаментами, офисами и коммерческими помещениями. Жилая часть - это 24-этажная секция с 272 апартаментами.

Девелоперами проекта выступают Saga Development в партнерстве с Perfect Group и Kyivproekt Development.

"Стилобатная часть здания будет полностью разбираться, а высотная будет сохранена. Это до шести месяцев последовательных работ", – рассказывал основатель SAGA Development Андрей Ваврыш в ходе публичного обсуждения концепции здания "Киевпроекта".

В то же время не все такой подход одобряют.

"Вот такой подарочек украинцам в День независимости от Андрея Ваврыша и "Сага Девелопмент"... Точечно уничтожают ценные, уникальные здания, образцы архитектуры модернизма, авторские проекты, например, здание проектного института "Киевпроект". Здание сносят за забором, на котором выведены лицемерные маркетинговые слоганы: "Здесь рождается искусство", – пишут в Инстаграм сообщества Ukrainian Modernism.

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