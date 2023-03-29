На столичной Оболони продолжаются работы по строительству пешеходного моста и обустройству острова Оболонский.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство планируют завершить в этом году.

На острове, который находится напротив Оболонской набережной и парка "Наталка", будет построен подземно-наземный паркинг, высажены деревья и кустарники, декоративные яблони, розовая акация и сирень, цветущие все лето газоны, а также сохранена уже существующая флора и фауна.

Строительство проходит за средства меценатов и средства Метрополии Великого Парижа.

КГГА публикует согласованный дендроплан проекта.

Напомним, с 1 апреля в Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Также в КГГА сообщали, что в связи с сокращением комендантского часа общественный транспорт работает на час дольше. Наземный транспорт будет ходить с 05:30 до 23:30, метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.