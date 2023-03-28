Сегодня, 28 марта, в Киеве и Киевской области идет сильный снег.

"Страна" публикует видео заснеженной столицы.

Напомним, синоптики сообщали, что во вторник в Украине резкое изменится погода, будут осадки, во многих областях похолодает. В Киеве синоптики предупреждали о дожде с переходом в мокрый снег и сильных осадках.

В то же время с 24 по 26 марта в столице фиксировали температурные рекорды. Погода была, как в конце апреля.

По данным метеостанции, 24 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +14,4°С, которое было зафиксировано в 1913 году.

Ночь на 24 марта оказалась самой теплой за период наблюдений, столбик термометра не опустился ниже +11,1°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного значения 1913 года.

25 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекорда 1921 года.

А ночь на 25 марта оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,3°С, что на 4,8°С превысило рекордное значение 1937 года.

Ночь на 26 марта также оказалась рекордно теплой, столбик термометра не опустился ниже +8,3°С, что на 0,2°С превысило рекордное значение 1990 года.