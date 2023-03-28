Мода на использование патриотической тематики в названиях продуктов добралась и до колбасных изделий. Так, в киевских супермаркетах продают колбасу под названием "Бандеровская" за 441 грн/кг и "Патриотическая" по 173 грн за штуку.

Напомним, ранее мы писали, что в супермаркетах начали продавать пиво под названием "Герої не вмирають".

К слову, на тренд уже отреагировали в парламенте. Группа депутатов из разных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9128, цель которого - ограничить использование военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.