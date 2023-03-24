"Укрпочта" анонсировала выпуск новых марок "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель". Набор посвящен годовщине освобождения Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

Об этом сообщает "Укрпочта" в своем Facebook.

В них использованы снимки фотографов Сергея Нужненко и Михаила Джоса, а также рисунок художника Александра Никитюка.

На конверте размещен фотоколлаж из мировых газет, освещавших год назад оккупацию части Киевской области, а также карта с направлением наступления РФ.

100-тысячный тираж марки будет введен в обращение 31 марта.

Напомним, украинцы с помощью опроса в "Дие" выбрали лучшую военную марку прошлого года. Ею стала марка с фразой про "русский военный корабль". За эту марку проголосовали около 198 тысяч украинцев. Из них – более 192 тысяч в "Дие" и 5 135 в соцсетях "Укрпочты". Второе место занял почтовый блок - "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" к годовщине независимости. Он набрал более 123 тысяч голосов. Третье место заняла почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины".

Ранее мы писали, что к годовщине полномасштабного вторжения "Укрпочта" выпустила военную марку с граффити Бэнкси.