Группа депутатов из разных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9128, цель которого - ограничить использование военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе.

Документ появился на сайте парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что в коммерческих целях эту тематику часто используют совершенно неуместно. Например, "Героическая Буча Комбуча со вкусом цитруса", семена редиса "Азовсталь" (с намёком на позывной командира полка Азов "Редиса") и т.д.

Поэтому предлагается запретить регистрацию торговых марок, содержащих:

названия военных событий;

названия городов и местностей, пострадавших от войны или ставших символами стойкости и героизма. Исключение возможно для брендов, уже зарегистрированных до 24 февраля 2022 года;

названия боевых действий и военных операций;

названия вооружения и военной техники;

названия военных подразделений ВСУ и других военных формирований;

официальные приветствия ВСУ.

Также этот запрет касается и рекламной сферы. Ограничения не будут распространяться на рекламу фильмов, книг или видео, посвященных событиям войны.

Ранее сообщалось, что в Раде предлагают запретить эвакуацию автомобилей во время войны.

Также в парламенте предложили заменить пожизненные льготы военным на трехлетние стипендии после демобилизации.