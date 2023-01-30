Российский певец Валерий Меладзе лишился рекламных контрактов, задолжал налоговой и ликвидирует одну из своих компаний в России.

Об этом сообщают российские издания.

Сообщается, что у Меладзе большие задолженности перед налоговой службой, на данный момент счета его компании заблокированы.

Российские СМИ пишут, что некоторые рекламные контракты с российскими компаниями артист потерял из-за своих высказываний по поводу войны в Украине.

Кроме того, певец был амбассадором автоконцерна Mercedes, который ушел с российского рынка.

Напомним, в начале января, Меладзе на новогоднем концерте в Дубае на фразу "Слава Украине" ответил "Героям слава".

Также мы рассказали, в сети появилось новое видео с концерта Максима Галкина в Дубае, во время которого он сказал "Героям слава!" в ответ на "Слава Украине!". В видео, которое публикуют зрители, Галкин высмеивает российские военные нарративы.

Кроме того, мы писали, что Алла Пугачева сообщила, что у нее нет недвижимого имущества в России.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.