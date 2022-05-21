Популярный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе сказал, что хочет уйти из шоу-бизнеса. Он намерен вернуться к своей прежней профессии, связанной с научными интересами его юности.

Об этом Меладзе поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

Певец рассказал, что недавно пересмотрел свою кандидатскую диссертацию, в которой шла речь о разработке установки по извлечению химэлементов из морской воды, и подумал, что это может быть перспективным направлением.

"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу", – написал Меладзе.

По его словам, форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах потеряли свое значение.

"Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", – подытожил артист.

Отметим, в 1989 году Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. Макарова по специальности "Инженер-механик по судовым энергетическим установкам". В 1994 году он написал кандидатскую диссертацию на тему "Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона".

Скриншот: Instagram/ meladzevalerian

Ранее "Страна" рассказывала, что Вера Брежнева, Ани Лорак и Меладзе отказались давать концерт россиянам в Турции.

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