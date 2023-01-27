В РФ Росфинмониторинг внес украинскую телеведущую Машу Ефросинину в "реестр террористов и экстремистов".

Реестр опубликован на их сайте.

Также карточка Ефросининой занесена в базу розыска МВД России и находится там по не названной ведомством статье УК РФ.

Ранее мы писали, что в этот список внесли украинского телеведущего Дмитрия Гордона. Также следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона по трем статьям.

Также мы сообщали, что украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом. После начала вторжения России в Украину Роднянский неоднократно выступал с его осуждением.

Кроме того, в список иностранных агентов России попал и известный российский рэпер Оксимирон, который дал антивоенный концерт в Берлине, а прибыль отдал на нужды украинских беженцев.

А актер Артур Смольянинов, который играл в "Девятой роте", заявил, что готов воевать за Украину и что ему будет все равно, если от России останется радиоактивный пепел.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.