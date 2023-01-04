Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как растет агрессия в социальных сетях на фоне войны.

Об этом она сообщила в интервью Наташе Влащенко.

"Мне кажется, эта война покроит и поплавит большинство настолько, что берегов не будет. Война переплавляет все так, что ты рефлексируешь своими болевыми точками", - заявила она.

Она назвала конфликты в соцсетях "ментальным разрушением" и "ментальным расстрелом" и заявила, что после войны будет общаться "только с теми, кто с ней на одной волне".

"Я просто буду идти своим путем. Если того будут требовать обстоятельства, если разойдутся эти берега и все будут друг друга мочить, начнется ментальная фейсбучная резня, я просто надену скафандр и буду идти своим путем", - заявила она.

Напомним, летом телеведущую захейтили за русскоязычный контент.

Также мы писали, что осенью разгорелся скандал вокруг закупок на пожертвования людей британских бронетранспортеров для украинской армии. Пожертвование собирал известный волонтер и шоумен Сергей Притула. Но представители партии Порошенко "Евросолидарность" фактически обвинили его в том, что закупки идут по цене в разы выше реальной.