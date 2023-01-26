Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сообщила, что у нее нет недвижимого имущества в России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интервью певицы немецким журналистам.

"Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы. У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков", - сказала Алла Борисовна.

Под замком она имела в виду строение в подмосковной деревне Грязь, где проживала с Максимом Галкиным и детьми. Площадь особняка составляет 2300 квадратных метров. Он расположен на участке в один гектар. В шестиэтажном замке 20 комнат. В особняке имеются большой бассейн, семейный театр со сценой, подземный гараж. Есть гостевой домик.

В октябре стало известно, что замок в деревне Грязь выставили на продажу. А слухи о желании певицы и юмориста его продать поползли еще весной. Тогда писали, что стоимость недвижимости пара оценила в 1 млрд рублей. Затем якобы эта сумма постепенно снижалась.

В декабре российские СМИ написали, что замок продан, но кому - неизвестно.

"Он [новый владелец] собирается устроить из него что-то вроде аттракциона — не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий — присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото — и объявить себя громко владельцем", - написал в декабре в телеграм-канале бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

"Страна" тоже писала, что Пугачева с Галкиным хотят продать свой легендарный замок в Грязи за миллиард рублей.

Также мы сообщали, что Аллу Пугачеву проверяли на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, в котором она просила признать себя иноагентом.

Этот пост Пугачева опубликовала 18 сентября после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин.