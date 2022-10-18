Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая сейчас находится в Израиле, посетила в Тель-Авиве концерт другого российского музыканта Бориса Гребенщикова.

Видео и фото с мероприятия она выложила в своем Инстаграме. Причем фото - это ее селфи с Гребенщиковым и проживающим в Израиле фронтменом группы "Машина времени" Андреем Макаревичем.

Снимок 73-летняя исполнительница прокомментировала только сердечками.

А вот видео подписала многозначительно фразой: "Встреча с БГ, как встреча со СВЕТОМ в конце туннеля".

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Интересно, что сам БГ на концерт Аллы Борисовны вряд ли пошел бы. В интервью 2006 года, говоря о Пугачевой, он заявил, что ее творчество не искусство и что он не смог дослушать до конца ни одну из ее песен.

"Это не искусство, это... эстрадное выступление просто. Но людям нравится. Мое счастье в том, что я к таким людям не отношусь", - сказал тогда БГ.

Как писала "Страна", недавно Пугачеву проверяли на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, в котором она просила признать себя иноагентом.

Этот пост Пугачева опубликовала 18 сентября после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин. Пугачева заявила, что солидарна с Галкиным - "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пугачевой, заявив, что они не касаются Кремля.

А вскоре после этого Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри отбыла в Израиль.