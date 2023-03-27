Во вторник, 28 марта, в Украине резкое изменится погода - ожидаются осадки, во многих областях похолодает.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"К нам переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем", - пишет она.

В западных, северных областях, во многих центральных регионах возможны сильные осадки. Дожди будут переходить в мокрый снег.

На западе днем осадки ослабеют, в восточных областях дождь ожидается во второй половине дня и вечером.

Ветер будет завтра юго-восточным, постепенно переходящим в северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений - до 15-22 метров в секунду. Таким образом, завтра ожидается сильный ветер.

Во многих областях Украины резко похолодает, до +1...+7 градусов, добавила синоптик.

В восточных областях еще задержится тёплая погода, завтра там ожидается +10...+16 градусов. В центральных регионах на юге будет +6...+12 градусов.

В Киеве 28 марта ожидается дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер в столице ожидается северо-западный, до 15-20 метров в секунду.

Синоптик предупредила об аномальном течении температуры воздуха в столице. В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем температура воздуха снизится до +5...+3 градусов.

В результате похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление вернется только на выходных.

Напомним, ранее синоптик говорила, что в Украине 28 и 29 марта ожидается южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами, который принесет осадки и сильный ветер.

Между тем сегодня в большинстве областей без осадков, а в Киеве +14.