В субботу, 25 марта, в Украине ожидается теплая погода, только в западных областях пройдет дождь. А уже на следующей неделе погода резко изменится, 28-29 марта в большинстве регионов ожидается существенное похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 25 марта дожди могут также затронуть Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области. На остальной территории будет сухая погода. Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов.

В западных областях и прибрежных морских районах местами ожидается от +10 до +12 градусов.

В Киеве возможен небольшой дождь, но уже вечером. В течение дня 25 марта будет преимущественно сухо и тепло, до +17 градусов.

По данным Диденко, ощутимо похолодает уже 27 марта, в частности, в западных областях, в восточных регионах 28 марта еще удержится более теплая погода.

28-29 марта в большинстве областей температура воздуха снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью ожидаются "минусы", заявила синоптик.

Кроме того, в Украине в эти дни ожидается "южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами", который принесет осадки и сильный ветер.

Между тем, по данным Диденко, дожди будут переходить в снег.

В Киеве также, со вторника, 28 марта, ухудшится погода, в столицу придет существенное похолодание и мокрый снег.

Напомним, сегодня синоптики обещают тепло до +20.

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