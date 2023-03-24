В пятницу, 24 марта, в Украине облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На большей территории без осадков, но на севере может пройти небольшой дождь - в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской области.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Воздух днем прогреется до +13...+18. В Закарпатье и Прикарпатье до +21, на высокогорье Карпат и побережье морей +8...+13.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, может пройти дождь. Днем воздух прогреется до +15...+17.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 24 марта 2023 года

По данным синоптика Натальи Диденко, 24 марта в большинстве областей Украины будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20.

Существенные осадки маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой дождь.

В Киеве 24 марта будет до +17...+18. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.

Теплая погода еще продлится. Однако на следующей неделе, ориентировочно с 28-29 марта, погода резко изменится. Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег.

Начиная с западных областей, температура воздуха будет существенно снижаться сначала до +4...+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов". К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые перейдут в снег.

Напомним, что в Украине первый город завершает отопительный сезон.

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