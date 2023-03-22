В среду, 22 марта, в Украине погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем +9...+14, в Карпатах до +4...+9.

В Киеве сегодня облачно, но без существенных осадков. Температура днем +11...+13.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, 22 марта в течение дня температура воздуха ожидается в пределах +10...+16 градусов.

В центральных областях, на севере Украины, в Одесской области возможны небольшие дожди. В западных областях – без существенных осадков. На востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.

Ветер северо-западного и северного направления.

В Киеве 22 марта возможен небольшой дождь, однако и прояснения будут. Дневная температура воздуха достигнет +12.

23 марта будет еще теплее: до +16...+17. Ожидается дождь.

Как писала "Страна", в Киеве накануне фиксировали загрязнение воздуха. Жителей столицы призывали не открывать окна.

Напомним, та же ситуация с воздухом наблюдалась и позавчера. Особенно, на Левом берегу столицы фиксировался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Экологи связывают это с отсутствием ветра и осадков, которые сбивают смог и выбросы ТЭЦ. По словам эксперта, качество воздуха в Киеве улучшится, когда изменится погода, а системно решить эту проблему поможет увеличение зеленых зон в столице.

Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.