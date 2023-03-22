В четверг, 23 марта, в Украине ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет +12...+18 градусов, а на западе местами до +20 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в соцсетях.

23 марта существенных осадков не ожидается, вероятно лишь местами пасмурная погода. Впрочем, в основном в регионах ожидается сухая погода с переменной облачностью, сообщает Диденко. Ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный.

В Киеве завтра ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер с юго-запада.

"В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями", - написала Диденко.

Она также предупредила, что с 28-29 марта в Украину зайдет холодная воздушная масса. Начиная с западных областей начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег.

Ранее мы сообщали, что в Киеве накануне фиксировали загрязнение воздуха. Жителей столицы призывали не открывать окна.

Напомним, та же ситуация с воздухом наблюдалась и позавчера. Особенно, на Левом берегу столицы фиксировался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Экологи связывают это с отсутствием ветра и осадков, которые сбивают смог и выбросы ТЭЦ. По словам эксперта, качество воздуха в Киеве улучшится, когда изменится погода, а системно решить эту проблему поможет увеличение зеленых зон в столице.